Usiminas religa alto forno de ferro-gusa e BR Partners retoma IPO

VEJA Mercado Abertura, 15 de junho:

As reuniões para decidir o futuro das taxas de juros começam hoje no Brasil e Estados Unidos. Com um racionamento de energia rondando o noticiário, o mercado brasileiro já aposta em uma elevação maior da Selic e acima dos 6% até o fim do ano. Para isso, a apostas caminham para uma alta de um ponto percentual na reunião que começa hoje e termina nesta quarta-feira. Os investidores também estão de olho nas promessas de antecipação de vacinação e ficaram estressados com a notícia de que a Janssen vai atrasar.

Nos fatos relevantes, destaque para a retomada do IPO do banco BR Partners que havia abandonado os planos quando a janela se fechou no ano passado. O banco pode levantar até 620 milhões de reais. A Viver Incorporadora pediu o fim de sua recuperação judicial à Justiça depois de quatro anos do seu plano que renegociou quase 1 bilhão em dívidas ser aprovado. E a Usiminas religa o alto forno da usina de Ipatinga que tem capacidade de produzir 55 mil toneladas de ferro-gusa por mês. Boa notícia para a empresa, mas é mais uma unidade para consumir a escassa energia do país.