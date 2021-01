União Europeia aprova vacina de Oxford sem restrição de idade

A agência regulatória de medicamentos da União Europeia (EMA, na sigla em inglês) recomendou a aprovação da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz, o que foi acatado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela, inclusive, aproveitou para cobrar a AstraZeneca para que entregue o volume de doses que havia prometido ao bloco: 80 milhões de doses até o fim de março.

A aprovação da EMA veio sem a restrição de idade. Autoridades alemãs recomendaram não usar a vacina da AstraZeneca devido a falta de dados sobre a eficácia do imunizante sobre pessoas com mais de 65 anos. A EMA, por outro lado, não viu problema no pequeno volume de voluntários idosos durante os testes da vacina. Isso deve retirar a pressão que apareceu nesta semana sobre a Fiocruz e a Anvisa, que também não fizeram a distinção. Nesta quinta-feira, 28, o Radar Econômico informou que o Ministério Público Federal inquiriu a Fiocruz sobre a eficácia da vacina sobre idosos. A fundação ainda não respondeu sobre a eficácia. Disse apenas, nesta sexta, 29, que é segura para ser administrada em idosos.

