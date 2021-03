Unafisco: Pró-leitos ameaça SUS universal

A Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente Artur Lira, articulou em tempo recorde um projeto de lei para permitir que empresas e pessoas físicas possam doar leitos de UTI para o SUS e compensar a doação na declaração do Imposto de Renda. O projeto apelidado de Pró-Leitos foi desenhado ontem e hoje já está em votação no Plenário da Câmara. O Unafisco, associação dos auditores fiscais da Receita Federal, reagiu imediatamente dizendo que o projeto ameaça a universalidade do SUS e transfere poder para empresários decidirem para onde os leitos devem ir. O presidente da Unafisco, Mauro Silva, diz ainda que o SUS não tem problema de verbas para comprar leitos e que, portanto, o projeto usa dinheiro do Estado para que empresas melhorem suas imagens. No fim das contas, o governo também arrecada menos.