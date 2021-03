Uma eleição que interfere na vida de 18 milhões de segurados

No auge da pandemia, com os hospitais lotados, as eleições do sistema cooperativo de médicos da Unimed para a escolha da nova diretoria ganhou contornos muito mais políticos. Capaz de afetar a vida de 18 milhões de segurados em todo o país, a eleição para a Unimed Institucional que costumava ter chapa única, desta vez está a todo vapor com dois candidatos. De um lado está o candidato por São Paulo, doutor Omar Abujamra, que garante que tem 70% dos votos e promete que terá uma atuação muito mais institucional da Unimed, se inserindo no cenário político da pandemia. Do outro lado, está a médica alagoana doutora Viviane Malta que tenta furar uma barreira até agora intransponível nos 55 anos de história da cooperativa: uma presidente mulher.

O sistema Unimed tem 5 presidentes diferentes cuidando de cada área em que atua, mas a diretoria da Unimed Institucional é a que tem a hierarquia para dar diretrizes desde tratamento precoce da Covid19 até condução financeira das cooperadas. Na eleição da Unimed Institucional, apenas 33 eleitores podem votar e cada um tem um número de votos de acordo com a federação que atua. Como o candidato Abujamra é de São Paulo, onde tem maior número de votos, e se juntou a Minas, outro campeão de votos, saiu na frente.

Se um pretende ser mais político e o outro mais técnico, pelo menos numa coisa os dois candidatos concordam sobre a pandemia: só a vacina vai funcionar e ajudar a desafogar os hospitais. Outra curiosidade da Unimed é que o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, era um cooperado. Mas nunca ocupou cargo político na instituição. O sistema Unimed tem hoje 135 hospitais próprios, 120 mil médicos cooperados e mais de 3 mil hospitais conveniados. A eleição virtual acontece no dia 31 de março.