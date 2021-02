Uma das maiores fazendas do país, Nova Piratininga prevê expansão de 60%

Na esteira da expansão do agronegócio no país, a Nova Piratininga, uma das maiores fazendas do Brasil, deve registrar faturamento 60% maior em 2021 na comparação com o ano anterior. Nos últimos 10 anos, seu rebanho bovino cresceu mais de 40% e a propriedade tem um dos maiores programas de inseminação artificial do Brasil. Hoje, 100% do rebanho de mais de 120 mil cabeças das raças Nelore e Angus é identificado por chip.

Boa parte do crescimento da fazenda, que pertence ao empresário Marcelo Limirio Gonçalves (ex-CEO da Neo Química), é creditada à implantação do chamado sistema de ciclo completo (cria, recria e engorda). O modelo é desafiador pela complexidade na implantação, mas os resultados compensam: permite controle mais rígido da produção e foco na qualidade da carne — dois pontos essenciais para o pecuarista brasileiro na agenda global.

