Um terço dos empregados mudou de emprego para vaga remota em outro país

A pesquisa anual do Atlantico sobre os rumos do mundo digital mostra como a pandemia derrubou as barreiras geográficas para a contratação de funcionários. Ela mostra que quase um terço dos empregados remotos mudaram de emprego para uma vaga que ficava em outro país. Cerca de 40% das empresas contrataram trabalhadores remotos em outro cidade ou país. Os salários aumentaram 20%. Outro dado curioso é que antes da pandemia 59% das empresas tinham funcionários que trabalhavam e viviam na mesma cidade, percentual que caiu para 25%. Antes da pandemia 7% estavam em diferentes países, agora são 33%. A pesquisa foi feita em conjunto com a Runa e entrevistou 524 empresas de tecnologia latino americanas.