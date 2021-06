Um quarto dos brasileiros compartilha senhas, diz pesquisa

Uma pesquisa Datafolha feita a pedido da Mastercard mostra que 56% dos brasileiros usam biometria para proteger seus dados, mas cerca de um terço (32%) salva a senha nos dispositivos e cerca de um quarto (24%) compartilha senha com outras pessoas. A Mastercard fez a pesquisa para traçar como o brasileiro protege seus dados e usar os resultados para a NuData Security, empresa do grupo que usa inteligência artificial para criar produtos de segurança. A empresa já usa uma tecnologia em que consegue fazer a biometria não só com as características físicas das pessoas, mas também com hábitos dos consumidores, velocidade com que digitam, horários que acessam bancos ou lojas online e até o nome das redes wi-fi.