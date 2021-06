Um milhão de passageiros teve voos atrasados ou cancelados em 2021

A retomada do turismo ainda nem começou, mas mais de um milhão de passageiros já enfrentaram problemas nos aeroportos brasileiros no ano. É o que mostra um levantamento da AirHelp, uma organização especializada em direitos de passageiros aéreos. Entre janeiro e maio de 2021, 147,3 mil passageiros tiveram seus voos cancelados e outros 864,9 mil sofreram com atrasos no embarque. A rota mais problemática é Guarulhos-Recife, em que quase 30 mil pessoas acumularam problemas. De acordo com a empresa, passageiros de voos cancelados ou com atraso superior a quatro horas podem ter direito à indenização da companhia aérea.