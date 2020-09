Um estranho no ninho do Ministério da Economia

Tem secretário graúdo dentro do Ministério da Economia ressabiado com a assessora especial Vanessa Canado. Ela que é a responsável por formular a reforma tributária do governo é vista como uma estranha no ninho. Isso porque ela foi braço direito de Bernard Appy, economista que assina a PEC 45 — o texto favorito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia — e que rechaça integralmente a proposta do imposto digital. Os olhares desconfiados aumentaram após Canado, na semana passada, chamar o Imposto Digital pensado por Guedes de Nova CPMF numa entrevista.

