Um desconhecido instituto do consumidor tenta entrar no caso Marfrig x BRF

O pouco conhecido Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) está tentando desde o fim de julho entrar como terceiro interessado no caso do Cade que avalia a compra de mais de 30% das ações da BRF pela Marfrig. O processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem corrido muito melhor do que qualquer um esperaria em uma análise de concorrência como esta, mas o Cade resolveu pedir informações para saber como serão afetados os mercados de hambúrgueres, quibes e almôndegas. O Ibedec alega que são mercados diferentes dos inicialmente divulgados pelo Cade, o que proporcionaria a oportunidade de ingressar como um terceiro interessado. O terceiro interessado age como um fiscal, provoca com informações e pode em último caso recorrer da decisão do conselho. O Ibedec não é um instituto muito famoso e seu site não tem sequer quem são os associados. O único número de telefone disponível é uma sequencia de números 9.