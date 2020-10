Um ano e meio depois, Vale recolhe 17% dos rejeitos vazados de Brumadinho

6 out 2020, 11h37

A Vale, em seu esforço para reparar os danos do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, (25 de janeiro de 2019), anunciou nesta terça-feira, 6, que recolheu 17% dos rejeitos vazados no acidente. Naquela data, vazaram 9,1 milhões de metros cúbicos (9,1 bilhões de litros) de rejeitos. Até o momento, 1,6 milhões de m³ foram recolhidos. Segundo a empresa, a remoção dos resíduos será concluída até 2023 e a recuperação integral do ecossistema da região até 2025.

