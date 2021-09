Ultrapar anuncia ex-Cosan como presidente “estagiário” e futuro chairman

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Marcos Lutz será o novo presidente da Ultrapar, cargo que assume em janeiro de 2022 e ocupará até 2023 quando então será chairman do Conselho de Administração. A passagem pelo cargo executivo do grupo será um tipo de estágio preparatório para que conheça toda a empresa, mas seu rumo mesmo é o Conselho. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 22, e define assim o rumo da sucessão na empresa de combustíveis. Lutz é ex-CEO da Cosan, concorrente da Ultrapar, mas começou sua carreira como trainee no grupo Ultra. A empresa anunciou ainda a eleição de Leonardo Linden como novo presidente da Ipiranga e a eleição de Marcelo Araújo paraDiretoria Executiva Corporativa e de Participações na holding. Ambos já faziam parte dos quadros da empresa.