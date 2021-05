UE abre processo bilionário contra AstraZeneca por atraso de vacinas

A União Europeia entrou com um processo judicial exigindo bilhões de euros da AstraZeneca em multas caso a empresa atrase a entrega de doses das vacina. O bloco europeu quer que seja cobrada uma multa de 10 euros por cada dose das 20 milhões de doses extras que, por contrato, deveriam ser entregues até o fim de junho, segundo reporta o jornal Financial Times. A AstraZeneca tem argumentado que está fazendo seus melhores esforços, como está no contrato, para entregar as doses. A crise da União Europeia com a AstraZeneca não é de hoje, inclusive com acusações de que a empresa estaria usando fábricas em países do bloco para enviar vacinas para o Reino Unido, que não faz mais parte do bloco. A AstraZeneca desenvolveu sua vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford e foi também a principal aposta do governo brasileiro, que fechou acordo para que a Fiocruz produzisse a vacina. No Brasil, a Fiocruz também vem atrasando o cronograma de entrega.