Uber vai pagar salários a motoristas no Reino Unido

O Uber vai começar a pagar um salário mínimo, férias e pensões para seus motoristas no Reino Unido. A decisão foi tomada depois que a empresa perdeu uma batalha legal nos tribunais. A Suprema Corte inglesa entendeu que os motoristas tinham que ser considerados como funcionários da empresa, logo, com direito a condições mínimas como um salário. Ao começar esta prática em um país, a expectativa é de que haja um efeito cascata em todo o mundo. A empresa enfrenta este tipo de questionamento em diversos países, inclusive no Brasil. Mas o efeito cascata também pode se estender a outros aplicativos, como os de entrega.