Uber Eats agora também entrega maconha

O mercado legal de cannabis segue em franca expansão pelo mundo. No Canadá, a Uber Eats passou a comercializar o produto para seus clientes nesta segunda-feira, 22. A varejista de maconha Tokyo Smoke foi listada no aplicativo na região de Ontário e, agora, pode vender a planta aos usuários do aplicativo, que podem buscá-la na loja ou recebê-la em casa. Por lá, o uso recreativo da maconha é legalizado há mais de três anos, e deve movimentar mais de 4 bilhões de dólares somente em 2021. No mundo, a cannabis movimentou mais de 21 bilhões de dólares em 2020, segundo a consultoria especializada BDS Analytics.