Uber e Lyft são as grandes empresas vencedoras das eleições americanas

Em meio à tensão da apuração das eleições dos Estados Unidos, os aplicativos de transporte Uber e Lyft são duas empresas que podem cantar vitória. Na Califórnia, foi colocada em consulta popular a forma de contratação que as empresas aplicam aos motoristas. E a população votou majoritariamente que os motoristas não são funcionários das empresas. Isso tirou do caminho a necessidade de garantir direitos trabalhistas previstos nas leis californianas, mas que permitirá a manutenção de inúmeros postos de trabalho autônomos.

As empresas gastaram mais de 200 milhões de dólares em campanhas no estado para favorecer a Proposta 22. Com mais de 70% das urnas apuradas no estado, 58% dos votos foram favoráveis à forma como Uber e Lyft trabalham — o que dá uma boa margem de segurança para cantar vitória antes da hora. Com o resultado parcial, as ações das empresas disparam nas bolsa americana. A Uber subia mais de 13%, às 12h de Brasília, e a Lyft avançava mais de 11% no mesmo horário.

