Tuíte de Elon Musk faz ações da dona do Baby Shark dispararem

A música “Baby Shark” é um fenômeno mundial e o vídeo oficial no YouTube tem mais de 8,6 bilhões de visualizações. Mas há anos o vídeo tem bilhões de visualizações e logo isso não seria visto como justificativa suficiente para que as ações da Samsung Publishing, acionista majoritária da produtora do Baby Shark, chegassem a subir 10% no pregão desta quarta-feira, 02, da bolsa da Coréia do Sul. Acabou fechando com ganhos de quase 6,3%. O que poderia ter então causado tanta euforia? A resposta é simples: um tuíte de Elon Musk. Não importa muito sobre o que o bilionário fala no seu Twitter, tudo o que ele escreve parece que vira ouro. Musk escreveu que o Baby Shark esmaga tudo e tem mais visualizações do que humanos. Foi suficiente para as ações dispararem. A Samsung Publishing agradece a publicidade gratuita. A propósito, apesar do nome, a dona do Baby Shark não tem nada a ver com a Samsung Group.