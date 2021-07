TSE diz que atuar contra eleições é crime de responsabilidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, divulgou na tarde desta sexta-feira, 09, uma nota contundente dizendo que a realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. “Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade”, diz a nota. Há dois dias, o presidente Jair Bolsonaro vem dizendo a seus apoiadores que as eleições podem nem acontecer no próximo ano se o Brasil não tiver voto auditável. O presidente ainda chamou Barroso de “imbecil” e mais uma vez falou que as eleições vem sendo fraudadas. A corregedoria do TSE deu 15 dias para que Bolsonaro apresentasse as provas sobre as supostas fraudes e Bolsonaro não deu respostas.