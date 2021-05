Trump quer remuneração para ser influenciador em redes sociais novatas

Banido do Facebook, Instagram e Twitter depois da invasão do Capitólio, o ex-presidente americano Donald Trump está sendo disputado por redes sociais novatas. Elas acreditam que podem crescer com a popularidade que tinha o ex-presidente em redes como o Twitter, onde era seguido por 89 milhões de contas. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o ex-presidente quer inclusive ser pago para ser um influenciador na futura rede social que frequentar. CloutHub e FreeSpace estão no páreo para ser o novo megafone do ex-presidente. No começo de maio, o Facebook decidiu manter o banimento do ex-presidente, que já dura pouco mais de 4 meses, mas deve em algum momento estabelecer um prazo para o fim da punição.