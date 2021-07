Trump diz que vai processar Facebook, Twitter e Google

O ex-presidente americano Donald Trump diz que vai partir para uma briga judicial contra o Facebook, Twitter e Google, e os presidentes das empresas: Mark Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar Pichai. Trump fez o anúncio nesta quarta-feira, 07, em seu clube de golfe, em New Jersey. Basicamente, o ex-presidente vai alegar que teve seu direito de liberdade de expressão cerceado. As plataformas baniram o ex-presidente por conta dos ataques ao Capitólio, o Congresso americano, alegando que Trump feriu as regras ao incentivar a violência. No mês passado, o Facebook decidiu manter o banimento do ex-presidente por dois anos.