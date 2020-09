Trump bane TikTok e WeChat de lojas de aplicativos nos Estados Unidos

Uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos e divulgada na manhã desta sexta-feira, 18, forçará a saída das redes TikTok e WeChat dos Estados Unidos. Na medida, Donald Trump argumenta que as redes, de origem chinesa, coletam dados de usuários dos EUA.

O TikTok será removido das lojas de aplicativos dos EUA a partir da meia-noite de domingo, 20. Segundo o Financial Times, o departamento de comércio dos EUA, que emitiu os pedidos nesta sexta, não conseguiu forçar a Apple e o Google a remover as versões chinesas do TikTok e do WeChat de suas lojas de aplicativos na China.

