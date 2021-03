Tribunal de Contas da União, o pesadelo de Pazuello para negociar vacinas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode não ser um craque em logística, mas vem se mostrando um especialista em evitar problemas jurídicos. Foi o general que cantou no ouvido do presidente Jair Bolsonaro de que não pode comprar vacinas “acima do preço de mercado” sem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por quê? Morre de medo do Tribunal de Contas da União, o TCU.

Pazuello teme que a corte encasquete com a burocracia caso compre vacinas acima do preço de mercado, sem o registro na agência de vigilância. Ele diz a aliados que o TCU não dará um pio durante a vacinação, mas que as cobranças e investigações aparecerão mais tarde.

