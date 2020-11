Transmissora do Amapá buscava equipe de manutenção há dois meses

A empresa responsável pela Linhas de Transmissão do Amapá, a Gemini Energy, procurava engenheiros, técnicos e especialistas para realizar a manutenção de seus ativos há menos de dois meses do colapso do sistema elétrico do estado. Até o momento, está sendo apontada como causa do problema um incêndio em um transformador no norte da capital Macapá, de responsabilidade da Gemini. A companhia, capitalizada pelo fundo abutre Starboard, comprou da espanhola Isolux a concessão das linhas de transmissão em 2018. A Gemini está em recuperação judicial.

Além da Starboard, que detém 68% do capital social da empresa. Outro fundo, administrado pelo grupo paulista de serviços financeiros Perfin, detém 17%. O restante está nas mãos da autarquia federal Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Nesta segunda-feira, 9, grande parte do estado permanece apagado e as autoridades locais trabalham em um esquema de rodízio. Apenas um transformador está sustentando todo o suprimento de energia para 750 mil pessoas.

