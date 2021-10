Tracbel tem a nota mais alta de satisfação do cliente da Volvo no mundo

A Tracbel é uma revendedora de máquinas e equipamentos pesados, além de peças e pneus, que faturou até setembro deste ano 2 bilhões de reais. Foi um crescimento de 66%, depois de já ter crescido 15% no ano passado, impulsionado pelo setor de commodities agrícolas e de mineração que vêm crescendo exponencialmente. Ou seja, a empresa quase dobrou de tamanho em dois anos. Mas o presidente da Tracbel, Luiz Gustavo Pereira, filho do fundador da empresa, está se gabando é de ter recebido a maior nota de satisfação de clientes de toda a rede de distribuidoras de máquinas Volvo do mundo. Ganhou um 9,7. Pereira acredita que um dos fatores foi o fato de a empresa ter adotado há 5 anos, e adaptado para o setor de serviços, a metodologia Lean, criada pela Toyota na década de 80 e que tem por objetivo uma gestão enxuta. Reduzir desperdício, inclusive de tempo. A nota da empresa vinha melhorando a cada ano. Mas Pereira também confessa que teve um incentivo extra neste ano. Além da tradicional participação nos lucros, a empresa adotou um bônus extraordinário para os funcionários 100% atrelado à satisfação do cliente. O incentivo deu certo. Para os banqueiros da Faria Lima, Pereira dá um recado: não quer nem ouvir falar em IPO.