Todos os presidentes pressionam a Petrobras

VEJA Mercado | Abertura | 30 de setembro

O mês vai terminar com forte pressão sobre a Petrobras vinda de todos os lados. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a Petrobras tem um papel social e que deve unir esforços para a recuperação do preço do combustível que seja condizendo com o desenvolvimento do país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou na criação de um fundo para estabilizar preços com dinheiro dos dividendos da empresa ou a partir de recursos relacionados ao gás do pré-sal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu que o preço do botijão de gás vai cair pela metade.

Enquanto isso, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, garante que vai manter sua política de preços e nesta semana anunciou aumento de quase 9% no diesel, depois de 85 dias sem reajustes. Mas também anunciou um programa social de 300 milhões de reais para subsidiar o gás de cozinha.

A pressão do governo sobre a Petrobras não é a toa já que o próprio governo não tem Orçamento para subsidiar ele mesmo a queda dos preços. Além disso, os combustíveis com preços altos pressionam também a inflação e vira uma bola de neve. O presidente bem que tentou jogar a batata quente para os governos estaduais dizendo que o problema está no ICMS, mas Arthur Lira reconheceu ontem que a culpa não é exatamente dos estados, que não sobem as alíquotas. A questão é que os estados acabam arrecadando mais se o preço sobe na base, já que a alíquota incide sobre todo o preço.

Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou repasse de recursos para famílias carentes comprarem gás de cozinha por meio dos programas sociais do governo. Uma das fontes de receita para custear o programa seria uma taxa sobre botijões e pelos royalties do pré-sal.