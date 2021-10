Tesla sobe 26 posições em ranking de marcas mais valiosas do mundo

A consultoria inglesa Interbrand revelou o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo. O destaque foi para a Tesla, que saiu da 40° posição, em 2020, para a 14° posição, em 2021. A marca vale 36,2 bilhões de dólares, segundo a consultoria. A companhia de Elon Musk tem registrado receita recorde trimestre em cima de trimestre. No balanço do terceiro trimestre, revelado nesta quarta-feira, 20, a empresa reportou 13,7 bilhões de dólares em receita, ante 8,7 bilhões no igual período do ano anterior. A Tesla tem mantido a capacidade quase que plena de sua produção mesmo diante de um cenário de escassez de semicondutores, sobretudo pela nova fábrica da empresa na China.

A Apple lidera a classificação, seguida por Amazon e Microsoft. O trio representa um terço do valor total das 100 empresas que compõem o ranking. Google e Samsung completam o top 5. Somadas, as 100 marcas do ranking valem 2,6 trilhões de reais, um aumento de 15% na comparação com 2020, a maior taxa de crescimento da tabela nos últimos 22 anos.