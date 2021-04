Tesla só vai vender energia solar se o cliente levar também a bateria

O bilionário Elon Musk decidiu que não quer mais reclamações de clientes que compram os painéis solares da Tesla, mas não conseguem produzir sua própria energia em função da demora de conexão com as distribuidoras. Segundo anunciou Musk em sua conta oficial no Twitter, a Tesla só venderá seus painéis ou telhados solares se o cliente comprar junto a bateria Powerwall da empresa. Como a energia solar só é produzida durante o dia, os consumidores precisam ter uma fonte de energia para noite e, por isso, precisam estar conectados às redes locais. Com a bateria, isso não é necessário já que ela armazena energia para ser usada quando não tem sol.

A conexão dos consumidores que usam painéis solares ao sistema elétrico é também a grande discussão no Brasil. O chamado subsídio da energia solar se dá por conta do fato de que quem compra painéis solares se conecta à rede para ter energia durante à noite, mas não paga encargos e despesas que os outros consumidores pagam. Como os painéis solares são caros, os consumidores mais pobres estariam subsidiando os consumidores ricos. Os empreendedores do sol por sua vez argumentam que, por gerarem energia, esses consumidores tiram a carga do sistema no horário de pico e assim ajudam a reduzir os gastos de todos os consumidores. Logo, o que é subsídio do sol para uns é a taxa do sol para outros. Este é justamente o ponto central da discussão de um projeto de lei que tramita no Congresso e está na pauta da Câmara para ser votado nesta quinta-feira, 22. Se todo consumidor solar tivesse que comprar sua própria bateria, como determinou Musk, nem precisaria este tipo de discussão.