Tesla passa a valer US$ 1 trilhão

Elon Musk conseguiu. Sua companhia de automóveis elétricos, a Tesla, passou a valer um trilhão de dólares no mercado americano, atingindo uma marca que poucas empresas possuem no mundo. Em reais, o número é ainda mais impressionante, com o dólar do jeito que está, a companhia vale 5,5 trilhões de reais. E mais: sozinha, a Tesla já é maior que todas as outras grandes fabricantes de automóveis tradicionais como GM, Ford, Fiat, Volkkswagen etc, juntas. As ações da empresa valorizaram depois de um acordo com a Hertz que encomendou 100 mil automóveis para eletrificar sua frota.