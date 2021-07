Elon Musk não tem do que reclamar. Mesmo com a Tesla registrando um prejuízo de 23 milhões de dólares com os bitcoins que comprou em janeiro, a empresa reportou um lucro líquido no segundo trimestre do ano de 1,1 bilhão de dólares. É a primeira vez que a fabricante de automóveis supera a marca do bilhão no trimestre.