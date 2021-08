Terrorismo, crise hídrica e Fed: bolsa brasileira fecha em forte queda

VEJA Mercado | Fechamento | 26 de agosto.

Aversão ao risco. Segundo os analistas, a tensão dominou o ambiente da bolsa de valores. Com o mundo inteiro à espera do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, sobre os rumos da economia americana e aflito com a escalada de terrorismo no Afeganistão, os investidores operaram com mais cautela. No cenário doméstico, a crise hídrica tem se transformado na grande dor de cabeça do mercado. O Ibovespa, que estava tentando se recuperar nos últimos dias, fechou em queda de 1,73%, a 118.723 pontos. “A expectativa é de que os estímulos não sejam reduzidos tão logo nos EUA, mas há cautela nas bolsas. No nacional, mais racionamento significa mais inflação e, consequentemente, mais juros. O mercado reage mal como um todo”, avalia Heraldo Abreu, chefe de renda variável da Acqua-Vero.

Quando o risco é global, dificilmente algum setor consegue escapar das quedas. Morrem todos abraçados, brincam os especialistas. Os maiores recuos do dia ficaram por conta de Cyrela, Iguatemi e Ultrapar, que caíram 5,94%, 5,28% e 5,25%, respectivamente. Das 82 companhias que compõem o Ibovespa, apenas seis fecharam o dia em alta. Destaque para Banco Inter e Americanas, que subiram 4,56% e 2,41%, respectivamente. Todavia, estes são papéis que ainda apresentam considerável desvalorização no mês de agosto. “Hoje, o risco não é só nacional, mas internacional também. Toda a questão de terrorismo traz medo ao mercado. Diante desse cenário, é natural ver ativos flexíveis como dólar e ouro subindo”, diz Thiago Raymon, chefe de estratégia da Wise Investimentos. O contrato futuro de ouro fechou em alta de 0,23%, enquanto o dólar avançou 0,87% frente ao real. A moeda americana está cotada a 5,266 reais.