Terceira via constrói sua própria “Ponte para o Futuro”

Por Josette Goulart

As fundações de oito partidos políticos estão há meses trabalhando em um documento aos moldes do “Ponte para o Futuro”, de Michel Temer, para tentar encontrar pontos de convergência em um futuro programa de governo que dê base para uma candidatura única de centro-direita. Estão na lista os seguintes partidos: MDB, Podemos, PV, União Brasil (DEM e PSL), Cidadania, Novo, Solidariedade e PSDB. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), disse ao Radar Econômico que entre os muitos pontos convergentes estão o da educação básica e, na economia, o efetivo compromisso do combate à inflação. “A inflação está por um fio para ficar descontrolada”. Já quanto ao nome, Mandetta diz que ainda não tem nenhum, mas que vão encontrar um melhor que “Ponte para o Futuro”. Difícil também vai ser criar consenso em torno de um único nome como candidato a presidente.