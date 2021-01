TCU deve dificultar a vida de Tarcísio na licitação do Ferrogrão

A área técnica do Tribunal de Contas da União já está com seu relatório sobre o processo do Ferrogrão — a ferrovia que liga o sul do Mato Grosso ao Pará e que custará 16 bilhões de reais — pronto. E quem teve acesso ao texto indica que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não terá vida fácil para conseguir licitar a ferrovia. O ministro pretender estabelecer o certame no primeiro semestre de 2021.

Os técnicos do TCU encontraram diversos problemas envolvendo a obra, que vão além dos imbróglios que envolvem áreas indígenas e realocação de comunidades. O relator do processo, o ministro Aroldo Cedraz, também não parece disposto a passar por cima dessas problemas para permitir a execução do projeto.

