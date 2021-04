TCU define Aroldo Cedraz para relatar processo do Orçamento

O Tribunal de Contas da União definiu o ministro Aroldo Cedraz como relator do processo que vai analisar os problemas do Orçamento de 2021 aprovado pelo governo federal. Havia uma dúvida se o caso deveria ficar com o ministro Bruno Dantas, que acompanha as alterações orçamentárias e impactos fiscais decorrentes das medidas de enfrentamento à crise do Covid-19. Mas a área técnica convenceu a presidente do tribunal que as matérias relativas a questões orçamentárias inserem-se na área de atuação do Ministério da Economia, que está na lista de jurisdição do ministro Aroldo Cedraz. Pela primeira vez, o Orçamento será analisado pelo tribunal antes mesmo de ter sido sancionado pelo presidente da República. A análise está sendo feita a pedido do senador Alessandro Vieira. A confusão no Orçamento é tamanha que o governo não terá dinheiro suficiente para pagar despesas obrigatórias, como a Previdência.