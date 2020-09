Taurus pretende expandir participação nas Filipinas

A companhia gaúcha Taurus pretende expandir sua atuação nas Filipinas, onde já entregou mais de 20.000 unidades de pistolas e submetralhadoras para as forças policiais locais. A empresa decidiu se inscrever em duas licitações recém-promovidas pelo Exército das Filipinas, com orçamento de aproximadamente 12 milhões de dólares ao câmbio atual. Ao todo, o país insular do continente asiático pretende adquirir 12.412 fuzis automáticos com entrega para 2021. O modelo que concorrerá por parte da empresa brasileira é o fuzil T4, que tem vasta penetração em forças militares mundo afora.

A Taurus, hoje, é uma das três principais empresas do setor nas Filipinas, e exporta sua produção para mais de cem países. Para expandir sua operação no continente asiático, a Taurus firmou, no início deste ano, uma joint venture com a indiana Jindal Group. Com isso, a companhia conseguirá transferir tecnologia e produzir armas para abastecer a demanda do mercado indiano.

