Tarifa de energia vai subir ainda mais em 2022

Embalado pelo custo da crise hídrica, as tarifas de energia elétrica de 19 distribuidoras que pesam para cálculo da inflação medida pelo IPCA vão subir 8% neste ano, em média, segundo projeções da TR Soluções, que acompanha o reajuste tarifário de todas as distribuidoras do país. Mas, em 2022, vai subir ainda mais: 9%. Além do gasto com o acionamento das usinas térmicas, as tarifas são pressionadas pela própria inflação e o custo de compra de energia em leilões pelas distribuidoras.