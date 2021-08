Superado voto impresso, pauta se volta para reforma do imposto de renda

VEJA Mercado abertura, 11 de agosto.

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o voto impresso e agora todo mundo espera que este assunto tenha sido superado. Os olhos se voltam para a reforma do imposto de renda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que quer votar ainda hoje. A reforma prevê imposto de renda menor para as empresas, a cobrança sobre dividendos e a mudança para fundos de investimentos, mas tem muita resistência do setor produtivo e dos Estados. Além disso, mesmo que aprovada hoje, tem todo um caminho no Senado pela frente. A PEC dos precatórios, que mexeu com os mercados ontem, deve só ganhar novo holofote quando tiver um relator definido. Na parte econômica, os dados de vendas do varejo ditam a pauta.

Dos Estados Unidos, a notícia importante é sobre a inflação americana e ainda o impacto da aprovação do pacote de infraestrutura de um trilhão de dólares.

Nos fatos relevantes, o Santander anunciou a segregação das ações da Getnet, que abriu capital e obteve aprovação para negociar Units na B3. A Raízen comunicou o fim do processo de aquisição da Biosev. A Raia Drogasil e a Marfrig anunciaram programas de recompra de suas próprias ações no mercado.