Suno Research lança gestora com ex-diretor do Banestes no comando

A revolução das pessoas físicas na bolsa de valores continua agitando o mercado financeiro. Agora, a Suno Research, uma das maiores casas de análise de investimentos, vai abrir sua própria gestora. Para impulsionar o serviço, contratou Vitor Duarte, ex-diretor da área de investimentos do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Na estatal capixaba, Duarte teve duas passagens, na mesa de ações da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e, mais recentemente, na diretoria responsável pela gestora. Duarte, enquanto diretor, teve mais de 5,9 bilhões de reais de recursos sob gestão.

