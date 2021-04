Stone: uma das fintechs bilionárias do país vai oficializar o ESG

Quase dez anos depois de seu nascimento e três anos depois de se lançar na bolsa americana Nasdaq, uma das maiores fintechs do país vai finalmente adotar um relatório oficial de sustentabilidade. A Stone vale 20 bilhões de dólares na Nasdaq e seus investidores começaram a cobrar por mais informações de sua atuação de governança, social e ambiental. A principal agenda da empresa, segundo o presidente Augusto Lins disse ao Radar Econômico, é a social e a missão de reduzir a desigualdade fomentando o empreendedorismo.

Em meio a uma semana de cobranças dos empresários para que o governo adote uma postura de preservação ambiental, Augusto Lins assinou uma carta do Fórum CEOs Brasil e Estados Unidos, e que foi enviada a ministros do governo Bolsonaro, pedindo compromisso do país para o combate ao desmatamento ilegal. Apesar dessa manifestação pública, a Stone acredita que suas atividades não impactam tanto o meio ambiente, então seu foco será nas outras letras do ESG.