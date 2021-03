Status de Jorge Paulo Lemann: vacinado

Jorge Paulo Lemann, 81 anos, já está devidamente vacinado. Ele agora está aguardando que chegue a vacina para a faixa etária de sua esposa, Susanna Lemann, de 68 anos, para decidir seu primeiro destino pós-pandemia. “Vacina é essencial para recuperação dos negócios”, disse Lemann ao Radar Econômico. O bilionário usou sua fortuna pessoal para ajudar a financiar a fase de testes da vacina AstraZeneca/Oxford no Brasil. Suas empresas Ambev e Lojas Americanas, junto com a Fundação Lemann, fizeram parte de um grupo de empresas e bancos que doou cerca de 300 milhões de reais para ampliação e reformas das fábricas de vacinas da Fiocruz e Butantan. Apesar da expectativa de voltar a voar, Lemann já decidiu que vai reduzir o número de viagens que realiza. A gigante Kraft Heinz, outra empresa da qual o empresário é acionista, comunicou no início do mês que o empresário deixará o conselho de administração da companhia.

