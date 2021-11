Startups de saúde recebem mais de R$ 1,5 bi em aportes

As startups do setor de saúde conhecidas como healthtechs já receberam mais de 1,5 bilhão de reais em aportes no ano de 2021, mais que o dobro do ano passado. Os dados são do hub de startups Distrito. O setor de saúde foi profundamente impactado pela transformação digital que chegou com a pandemia, especialmente com a liberação da telemedicina e uso de inteligência artificial e aplicativos também pela saúde pública, como o Conect SUS. Além disso, o setor deverá ser um dos mais impactados com o 5G.