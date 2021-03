Só 11% dos brasileiros não tiveram renda afetada com pandemia

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 30, pela Federação Brasileira de Bancos mostra que a maioria dos brasileiros vive uma crise financeira, está pessimista com a economia neste ano e pretende guardar dinheiro quando melhorar sua situação. A pesquisa Febraban/Ipespe aponta que apenas 11% dos brasileiros não tiveram a renda afetada com a pandemia. A maioria, 54%, só vislumbra uma melhora de sua situação a partir de 2022. Outros dados também são reveladores do pessimismo: 80% preveem o aumento da inflação e do custo de vida, 76% acreditam que os juros vão subir, 70% acham que o desemprego vai crescer.

A crise financeira parece influenciar também o que os brasileiros pretendem fazer quando a situação financeira melhorar: 31% querem aplicar sobras na poupança, 27% em outros tipos de investimentos, 25% querem estudar, outros 25% querem viajar e 23% comprar imóveis, 21% reformar a casa, 17% fazer um plano de saúde melhor. Só 11% pretendem comprar um carro e 10% comprar eletroeletrônicos.