Smiles faz acordo com Santander e quase dobra seu mercado na Argentina

27 out 2020, 11h02

A operação da Smiles na Argentina ganhou um parceiro de peso. O programa de fidelidade acaba de fechar um acordo estratégico com o Banco Santander Río, o maior banco privado da Argentina. Com a novidade, a Smiles, que tinha 25% da participação dos programas de fidelidade do mercado de cartões na Argentina, deve saltar para 45%. O anúncio deve ser feito ainda nesta semana.

Agora a plataforma já conta com cinco parceiros financeiros, sendo Banco Galícia, Banco Patagônia, AMEX, Banco Municipal de Rosário e o Santander. A parceria oferecerá oportunidades de conversão de pontos entre os programas Smiles e SuperClube — o mais importante da Argentina e que conta com 70% dos clientes do banco como usuários ativos —, além de campanhas personalizadas para acúmulo e resgate de milhas.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter