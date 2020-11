Six Senses inaugura hotel de luxo no Brasil no início de 2021

A Six Senses Hotels Resorts Spa (IHG) vai reservou para o Brasil a primeira das inaugurações do grupo nas Américas em 2021. Será o lançamento da Six Senses Botanique. Anteriormente conhecido como Botanique Hotel & Spa, o hotel criado em 2012 por Fernanda Ralston Semler estabeleceu uma parceria com a rede de luxo para buscar ser uma nova referência em hospitalidade. O resort fica na região da Serra da Mantiqueira, a 2 horas e meia de São Paulo.

A unidade paulista acabou passando na frente da aposta do antigo corpo diretivo da Six Senses, que pretendia criar um resort no Rio Grande do Norte, o Formosa Bay. Mas com a venda para o grupo IHG, por 300 milhões de dólares no ano passado, foram tomados outros rumos.

O Botanique contará com sete suítes no hotel principal, entre 60 a 90 metros quadrados, e com 13 vilas privadas, de 110 a 300 metros quadrados. A rede pretende construir outras 14 vilas.

