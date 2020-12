Simone Tebet ganha força dentro do MDB para a presidência do Senado

Nos últimos dias, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ganhou muita força dentro de seu partido para disputar a presidência do Senado. Ela tem conseguido suplantar os esforços do correligionário Eduardo Braga (MDB-AM), que também se candidata ao cargo. Tebet, neste momento, possui quase ou nenhuma resistência dentro do governo federal, confiança da qual Braga não goza. A escolha do MDB é importante para o governo e para o futuro das reformas. O MDB possui os cargos de líder do governo no Congresso (Eduardo Gomes, do Tocantins) e de líder do governo no Senado (Fernando Bezerra, do Pernambuco).

Tebet comandou, nos últimos anos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a principal comissão da Casa. Apoiou a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, a lei do gás entre outros temas prioritários do governo. Além disso, é favorável a uma reforma tributária.

Deve encontrar alguma resistência, contudo, do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ele prefere o senador Rodrigo Pacheco (DEM-RO), do mesmo partido que ele, para sucedê-lo.