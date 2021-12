Shows de Gusttavo Lima agora pertencem a um fundo de investimentos

Os shows de artistas famosos se tornaram uma modalidade de investimentos. Com o apoio de Gusttavo Lima, um dos cantores mais famosos da atualidade, a plataforma de investimentos One7 e a empresa de organização de shows Four Even lançaram um fundo de direitos creditórios que adianta o pagamento de espetáculos a artistas, com desconto, e depois embolsa o valor cheio pago por quem contrata os shows. O modelo de negócio prevê ainda uma assessoria para os cantores e o fundo também fica responsável pela venda dos shows e a contratação de seguros, inclusive de vida para que o fundo não perca rentabilidade. O fundo Four Even FDIC já tem sete ativos, ou seja, sete artistas que venderam seus shows ao fundo. Além de Gusttavo Lima, que antecipou 192 shows, o fundo já é dono de shows de Cesar Menotti e Fabiano, Sorriso Marto, Dubzdogs, Vintage Culture, Clayton e Romário e Junior Marques.

O fundo, por enquanto, gira apenas com o patrimônio investido pelos sócios, apesar de já operar desde março. Mas é neste fim de semana que vai realizar o maior show, intitulado Buteco, em que Gusttavo Lima se apresenta com convidados no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os administradores do fundo têm uma meta ousada e querem bater um patrimônio de 200 milhões de reais em um ano.