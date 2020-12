Setin aposta que mercado imobiliário continuará aquecido no próximo ano

A Setin, que atua no mercado imobiliário de alto padrão, traçou uma meta robusta: a incorporadora quer lançar 900 milhões de reais em novos empreendimentos em 2021. O volume é quase o dobro do que a empresa levou ao mercado este ano — foram quatro projetos, com um VGV (Valor Geral de Vendas) estimado de 500 milhões de reais, sendo que a meta inicial era lançar algo próximo a 700 milhões de reais. Para manter a relevância em meio à competição voraz, o objetivo, segundo Bianca Setin, diretora de operações da empresa, é diversificar a atuação em diferentes segmentos do mercado. “Vamos lançar um número maior de empreendimentos no próximo ano. Isso faz parte do nosso planejamento para mantermos o ritmo de crescimento da companhia”, diz ela.

Nessa linha, a empresa lançou recentemente o Setin Downtown Nova República, um empreendimento localizado na praça da República, com apartamentos de até 117 m² e investimentos de 250 mil reais a 1,5 milhão de reais. A companhia almeja novos lançamentos na capital paulista no próximo ano. “Antes, ocupamos bastantes espaços nas áreas metropolitanas no entorno do centro da capital, e agora faremos o caminho inverso”, conjectura. De olho no home-office e nas jornadas de trabalho mais flexíveis, alguns projetos já nascerão com espaços de coworking acoplados.

