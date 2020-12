Ser Educacional compra faculdade de medicina baiana por R$ 210 milhões

O Grupo Ser Educacional irá comunicar ao mercado na manhã da próxima segunda-feira que adquiriu o controle da Unifasb (Centro Universitário São Francisco de Barreiras), faculdade de medicina no interior baiano. O valor envolvido na transação é de 210 milhões de reais, sendo 130 milhões de reais à vista. Esse montante inclui, por exemplo, a aquisição do imóvel da sede da instituição, que está avaliado em 34 milhões de reais. Com a aquisição, o intuito da empresa do ramo educacional é reforçar sua estratégia de consolidação de vagas em cursos de medicina. Hoje, a Unifasb conta com 332 alunos do curso de medicina. A cada ano, 96 vagas anuais são criadas (16 delas são disponibilizadas via programas como Prouni e o FIES). Quando completar a negociação, a Ser verá seu número de vagas de medicina ganhar robustez, passando de 321 para até 687 vagas anuais.

Localizada no oeste baiano, a Unifasb tem um portfólio que engloba cursos de ensino superior e pós-graduação nas áreas de saúde e ciências humanas. Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, Psicologia, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia e Medicina são algumas das opções ofertadas pela instituição atualmente. Com o negócio, a Ser Educacional salta de uma base potencial de 2 mil alunos para 4 mil, evoluindo seu faturamento anual na área de 160 milhões de reais para 336 milhões de reais na maturidade dessas vagas — dentro dessa lógica, é considerada a possibilidade de outras 100 vagas na Unesc (Sociedade Educacional de Rondônia), faculdade adquirida no último dia 14, por 120 milhões de reais. A aprovação dessas vagas adicionais dependem do Ministério da Educação. Com dinheiro em caixa após o distrato de um acordo para a compra dos ativos da Laureate no Brasil, é possível que a empresa com origem no Recife (PE) continue expandindo sua operação por meio de aquisições nos próximos meses.

