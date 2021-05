Ser Educacional começa a investir em usinas solares

A Ser Educacional, empresa de ensino superior, investiu 5 milhões de reais em uma usina solar em Pernambuco para atender a demanda de energia elétrica das universidades da empresa na região. A empresa já estuda a instalação de outras duas usinas nos estados do Ceará e Bahia, para fazer parte do programa de sustentabilidade da empresa, segundo disse o presidente da Ser, Janyo Diniz, ao Radar Econômico. Diniz diz que o projeto foi acelerado para aproveitar os benefícios que hoje estão disponíveis a esse tipo de energia. O Congresso Nacional avalia um projeto de lei que pode manter os benefícios, mas existe uma forte pressão para que o projeto seja alterado.

Diniz acredita que depois da pandemia vai prevalecer uma forma híbrida de ensino, em que boa parte será mantida à distância, mas ainda assim as aulas práticas serão realizadas na forma presencial, usando as instalações da universidade. Além disso, a empresa, que já comprou faculdades de medicina pelo país, quer apostar ainda mais no setor de saúde e esse tipo de ensino requer aulas práticas. A Ser Educacional tem hoje cerca de 220 mil alunos. As matrículas do ensino superior nas universidades da Ser cresceram 35% em um ano. No ensino à distância, o crescimento foi de quase 170%.

