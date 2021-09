Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os senadores se revoltaram com o vídeo da loja da Havan exibido pelo empresário Luciano Hang durante seu discurso de abertura no depoimento na CPI da Pandemia: “isso é propaganda da loja”, dizia indignado o senador Fabiano Contarato, que inclusive pediu que o vídeo fosse retirado dos registros da CPI. Hang segue na CPI com uma máscara que estampa a marca da Havan.