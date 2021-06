Senadores querem derrubar MP da privatização da Eletrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Cresce entre os senadores a intenção de derrubar a Medida Provisória da privatização da Eletrobras. Em reunião de líderes na manhã desta sexta-feira, 11, os senadores demonstraram fortemente este sentimento. Alguns não querem a privatização pura e simples, mas outra parte até apoia a capitalização, mas não quer que fiquem os jabutis, como a obrigação da contratação de 6 GW de térmicas a gás nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O governo tem demonstrado publicamente apoio às mudanças feitas na Câmara no seu projeto, que originalmente tratava apenas da capitalização da Eletrobrás.

Alguns senadores dizem que só aprovam a MP se o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometer a manter o texto que for aprovado no Senado. A conversa entre os líderes hoje, segundo apurou o Radar Econômico, é a de votar rapidamente a MP assim que o relator apresentar seu relatório, o que deve acontecer na semana que vem. A MP caduca no dia 22. Alguns senadores já se manifestaram publicamente contra a MP como a senadora Simone Tebet (MDB-MS) que disse em suas redes sociais que a MP que chegou da Câmara vai encarecer custos da indústria, elevar preços e impactar na inflação. A senadora Katia Abreu (PP-TO) já protocolou um despacho para votar os jabutis em separado.